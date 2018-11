പാക്കിസ്ഥാനില്‍ സ്ഫോടനം

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഖൈബര്‍ പക്തുന്‍ഖ്വയില്‍ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ മരണസംഖ്യ 35 ആയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.പാക് മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിരീന്‍ മസരിയാണ് മരണസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്ത് വിട്ടത്. ഖൈബര്‍ പക്തുന്‍ഖ്വയിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. 40ലേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ചിലരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. അഫ്ഗാന്‍ ത്രീവ്രവാദികള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് അര്‍ഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക പരാജയപ്പെട്ടതിലാണ് പാക്കിസ്ഥാന് ഇത്തരത്തിലൊരു ദാരുണാവസ്ഥയെ നേരിടേണ്ടിവന്നതെന്ന് മസരി ആരോപിച്ചു.

Condemn the horrific terror attack in Orakzai tribal area – 25 people killed and 35 injured. Toll could rise. As the US fails in Afghanistan Pak shd be prepared for fallout and we must ensure greater security for our tribal areas especially esp protection of our ppl.

