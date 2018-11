കര്‍താര്‍പുര്‍ : ഇന്ത്യയേയും പാകിസ്താനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കര്‍താര്‍പുര്‍ അതിര്‍ത്തി പാതയുടെ തറക്കല്ലിടല്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഗുരു നാനാക്കിന്റെ സമാധിസ്ഥലമായ കര്‍താര്‍പൂര്‍ ഗുരുദ്വാര ഇപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാനിലാണ്. സിഖ് മതവിശ്വാസികളുടെ വിശുദ്ധകേന്ദ്രമായ ഇവിടേയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഒരു സ്ഥിരം പാത വേണമെന്നത് വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു.

Pakistan PM Imran Khan, Pakistan Army Chief General Qamar Javed Bajwa, Union Ministers Harsimrat Kaur Badal, Hardeep Singh Puri and Navjot Singh Sidhu at the ground-breaking ceremony of #KartarpurCorridor in Pakistan. pic.twitter.com/x9JhFLWZ1t

