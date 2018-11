കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ശക്തരായ ച​ര്‍​ച്ചി​ല്‍ ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​നെ സ​മ​നി​ല​യിൽ കുരുക്കി ഗോ​കു​ലം എഫ് സി. മത്സരം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ വി​ല്ലി​സ് പ്ലാ​സിയുടെ ഗോളിലൂടെ ച​ര്‍​ച്ചി​ല്‍ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് മുന്നിലെത്തി തുടർന് ആവേശ പോരാട്ടത്തിലെ 36ആം മിനിട്ടിൽ അ​ര്‍​ജു​ന്‍ ജ​യ​രാ​ജി​ലൂ​ടെ ഗോകുലം സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു.

It’s full time here. We finish the match with a point each. #GKFC #Malabarians #GKFCCBFC pic.twitter.com/AOeN9ek2fz

