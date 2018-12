ശ്രീനഗർ : കു​ഴി​ബോം​ബ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ജ​മ്മു​കാ​ഷ്മീ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ അ​ഖ്നൂ​ർ സെ​ക്ട​റി​ലെ പ​ല​ൻ​വാ​ല​യിൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രമായിരുന്നു സംഭവം. നി​യ​ന്ത്ര​ണ രേ​ഖ​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ളിം​ഗ് ന​ട​ത്തവെ സൈ​നി​ക സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രാ​ൾ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ കു​ഴി​ബോം​ബി​ൽ ച​വിട്ടിയതാണ് സ്ഫോടനകാരണം. ര​ണ്ടു പേ​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇവരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

Jammu & Kashmir: Two soldiers have lost their lives in an accidental mine blast in Akhnoor Sector. Two soldiers injured. pic.twitter.com/7gG0ORuxky

— ANI (@ANI) December 1, 2018