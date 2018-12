View this post on Instagram

محمد بن راشد يفاجئ الإماراتيين في الإمارات وخارجها بمكالمات شخصية من الرقم 1971 هنأهم فيها باليوم الوطني. #برق_الإمارات #مكالمة_محمد_بن_راشد #اليوم_الوطني47