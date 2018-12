പിറന്നാൾ ദിനത്തിലൊരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം; അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കിടപ്പിലായ ആരാധകനെ അമ്പരപ്പിച്ച് വിജയ്

ഏറെ നാളായി അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് കിടപ്പിലായ നടൻ നാസറിന്റെ മകന് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായെത്തി അമ്പരപ്പിച്ച് നടൻ വിജയ്. കമീലയുടേയും നാസറിന്റെയും മൂത്തമകൻ അബ്ദുൽ അസൻ ഫൈസലിനു പിറന്നാൾ ആശംസ നേരാനാണ് താരം നേരിട്ടെത്തിയത്. നാസറിന്റെ ഭാര്യ കമീല നാസറാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസൽ, നിനക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. വിജയ് അണ്ണനൊപ്പം നിന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഈശ്വരനോടു കൂടുതലായൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകി ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്ന് കമീല ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

Happy birthday my dear son Faizal, today was your dream come true with Vijay Anna.. just couldn’t ask for more.. may Almighty bless you with good health and happiness.. pic.twitter.com/1LtxJrrm34

— Kameela (@nasser_kameela) December 1, 2018