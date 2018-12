കൊച്ചി കേരള ഫിഷറീസ്-സമുദ്ര പഠന സര്‍വകലാശാലയില്‍ അവസരം. പുതുവൈപ്പിനിലുള്ള ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഫീല്‍ഡ്മാന്‍ (ഫിഷറീസ്) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്. കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം. ശേഷം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ THE REGISTRAR, KERALA UNIVERSITY OF FISHERIES AND OCEAN STUDIES, PANANGAD P.O., MADAVANA, KOCHI-682 506 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് പരസ്യ നമ്പറും തസ്തികയുടെ പേരും എഴുതാൻ മറക്കരുത്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷക്കും സന്ദർശിക്കുക : kufos

അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ഡിസംബര്‍ 7