ജ​മ്മു: വാ​ല്‍​മി​കി ചൗ​ക്കി​ല്‍ പോ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യില്‍ തീ​വ്ര​വാ​ദി​യ​ട​ക്കം മൂ​ന്നു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ര്‍ പിടിയിലായി. അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സൊ​ഹെ​യ്ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ല് കോ​ടി​യു​ടെ ഹെ​റോ​യി​നു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലായിരിക്കുന്നത്. 13 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഒ​രു കി​ലോ ഹെ​റോ​യി​നു​ം പിടിയിലായവരില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി പാ​ക്കി​സ്ഥാ​നി​ലെ മ‍​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ​യു​മായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇവര്‍ മയക്ക് മരുന്ന് വ്യാപാരം നടത്തി വന്നിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Jammu and Kashmir: Police arrested three people and seized Rs 13 lakh and 1 kg of heroin from them during a search at check post in Valmiki Chowk, Jammu. Sunniya Ashkoor Wani (SDPO) says,"One of the arrested persons is a surrendered terrorist. Case registered&probe underway." pic.twitter.com/Is5GXVQkRK

