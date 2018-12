റഷ്യയിലെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞെട്ടി ; പൃഥ്വിരാജിന്റെ വൈറല്‍ കുറിപ്പ്

ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് റഷ്യയിലാണ് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം താരം പൃഥ്വിരാജ്. റഷ്യൻ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ഉണ്ടായയൊരു അനുഭവം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് താരം. പാതിരാത്രി ഒരു റഷ്യന്‍ ഹോട്ടലില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ കഥയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

പൃഥിയുടെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം

”പാതിരാത്രി, റഷ്യയിലെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം. ഒരു ദിവസത്തെ കഠിനപ്രയത്‌നത്തിനു ശേഷം, ഞങ്ങള്‍ നടന്നു റോഡിന്റെ കോണിലുള്ള ഒരു കടയില്‍ കബാബ് കഴിക്കാനായി എത്തുന്നു. അവിടെ എത്തുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൗണ്ടറില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആള്‍ പറയുകയാണ്: ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെയുടെ ആരാധകരാണ്.അയാള്‍ എങ്ങനെയാണ് കൂടെ കണ്ടത് എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചില്ല. കാരണം അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, അതെന്നെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു”.

Midnight..somewhere in Russia..after a hard day’s work..you walk into a corner shop for some kebabs, and the moment you enter..the man at the counter says..”My wife and I LOVED #Koode. Didn’t ask him how he saw the film, coz I already know..but sure did cheer me up! #Cinema 😊❤️

