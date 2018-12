ജയ്പുര്‍: വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന് അധികം സമയം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ രാജസ്ഥാനില്‍ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബരന്‍ ജില്ലയില്‍ ഷഹബാദ് മേഖലയില്‍ ദേശീയപാതയിലാണു വോട്ടിങ് യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം ഗ്രാമവാസികള്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചതിനെതുടര്‍ന്നാണ് അധികൃതരെത്തി യന്ത്രം മാറ്റിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബ്ദുല്‍ റഷീദ്, പട്വാരി നവല്‍ സിങ് എന്നീ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

#WATCH: A ballot unit was found lying on road in Shahabad area of Kishanganj Assembly Constituency in Baran district of Rajasthan yesterday. Two officials have been suspended on grounds of negligence. #RajasthanElections pic.twitter.com/yq7F1mbCFV

— ANI (@ANI) December 8, 2018