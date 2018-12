ടാറ്റയുടെ ഈ കാറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി

ടാറ്റ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയ സബ് ഫോര്‍ മീറ്റര്‍ എസ്‍യുവി നെക്‌സോണിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര. ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി (NCAP) നടത്തിയ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റില്‍ ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിങ് നെക്‌സോൺ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ അഭിനന്ദനവുമായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര രംഗത്തെത്തിയത്. “ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഒന്നും പിന്നിലല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും ചേരുന്നു”എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Big shout out and congratulations to Tata Motors for this achievement. We will join them in proving that ‘Made in India’ is second to none… https://t.co/KBlBD344oG

— anand mahindra (@anandmahindra) December 7, 2018