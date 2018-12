ബെംഗളൂരു: ഓർഡർ ചെയ്‌ത ഭക്ഷണം വഴിയിൽ വെച്ച് തുറന്ന് കഴിക്കുന്ന ജീവനക്കാരന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. പ്രശസ്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ സ്ഥാപനമായ സൊമാറ്റോയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനിടെ പാക്കറ്റുകള്‍ തുറക്കുകയും കുറച്ച്‌ കഴിച്ചതിനു ശേഷം അതുപോലെ അടച്ച്‌ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ മൂന്നു പാക്കറ്റുകളില്‍ നിന്നെങ്കിലും ജീവനക്കാരന്‍ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിക്കുന്നതായി വീഡിയോയിൽ കാണാം. സംഭവത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സൊമാറ്റോ ഉടന്‍ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളോടു മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ആണെന്നും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഉടന്‍ തന്നെ ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ടുവെന്നും സൊമാറ്റോ പ്രതികരിച്ചു.

This is what happens when you use coupon codes all the time. 😂 Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk

