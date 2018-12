ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ആറാം സെഞ്ചുറി നേടിയ ശേഷം വിരാട് കോഹ്‌ലി നടത്തിയ ആഘോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. തന്റെ ബാറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ബാറ്റ് സംസാരിക്കും എന്ന ആംഗ്യം കാട്ടിയതാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും തന്റെ നാക്കല്ല ബാറ്റാകും മറുപടി നൽകുകയെന്നാകും വിരാട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന് വന്ന വ്യാഖ്യാനം. എന്നാൽ തന്നെ വിമർശിച്ച സുനിൽ ഗവാസ്‌കറിന് മറുപടിയായാണ് കോഹ്ലി ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്നാണ്‌ മറ്റ് ചിലർ വാദിക്കുന്നത്.

An incredible innings from a remarkable player. What a celebration from Virat Kohli! #AUSvIND pic.twitter.com/kTHMmycfFb

— Cricket Network (@CricketNetwork) December 16, 2018