ജിസാറ്റ്7എ വിക്ഷേപണം : വിജയകരം

ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താ വിതരണ ഉപഗ്രഹമായ ജിസാറ്റ് 7 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. സൈനികാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപഗ്രഹം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 35,000 കിമി അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ജി സാറ്റ് 7A എത്തിചേർന്നു. ജി.എസ്.എല്‍.വി. എഫ്11 റോക്കറ്റാണ് ജിസാറ്റ്7എയെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചത്.

Communication satellite GSAT-7A on-board GSLV-F11 has been launched at Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota. pic.twitter.com/fPTpjuIFFT

— ANI (@ANI) December 19, 2018