ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക കടം എഴുതി തള്ളാന്‍ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പത്ത് ദിവസമാണെന്നും എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അത് ചെയ്‌ത്‌ കഴിഞ്ഞതായും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തിസ്ഗഡ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു പിന്നാലെ രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരും ബുധനാഴ്ച കാര്‍ഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളിയിരുന്നു. കടം എഴുതിത്തള്ളല്‍ സര്‍ക്കാരിന് 18,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. രണ്ടു ലക്ഷം വരെയുള്ള കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇളവ് ലഭിക്കുക.

It’s done!

Rajasthan, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have waived farm loans.

We asked for 10 days.

We did it in 2.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 19, 2018