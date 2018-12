പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രാഹുൽഗാന്ധി

ന്യൂ ഡൽഹി : രാജ്യത്തെ എല്ലാ കംപ്യൂട്ടറുകളും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നതിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രാഹുൽഗാന്ധി. ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ മോദി എത്ര അരക്ഷിതനായ ഏകാധിപതിയാണെന്ന് രാജ്യത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തെന്നും ഇന്ത്യയെ പൊലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലുളള രാജ്യം ആക്കിയാലും മോദിക്ക് തന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ വിമർശിച്ചു.

Converting India into a police state isn’t going to solve your problems, Modi Ji.

It’s only going to prove to over 1 billion Indians, what an insecure dictator you really are. https://t.co/KJhvQqwIV7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 21, 2018