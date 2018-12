കൊൽക്കത്ത : മെ​ട്രോ​യി​ല്‍ തീപ്പിടുത്തം. കൊൽക്കത്ത മെട്രോയുടെ ര​ബീ​ന്ദ്ര സ​ദ​നി​ല്‍​നി​ന്നു മൈ​ദാ​ന്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രെ​യി​നി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ കോ​ച്ചി​ലായിരുന്നു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

Kolkata Metro: Incident of fire between Rabindra Sadan and Maidan 20 mins ago. The fire has been put off by our staff through water from fire hydrants. West Bengal Fire Service and Kolkata Police Disaster Management group attending.Passengers being evacuated. pic.twitter.com/I3J1gkWNsm

ട്രെ​യി​നി​ല്‍ പു​ക​യു​യ​ര്‍​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍​ന്ന് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ധാരാളം യാത്രക്കാരെ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചെന്നും ഇ​വ​രി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വ​യോ​ധി​ക​രായിരുന്നെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ത​ന്നെ ട്രെ​യി​നി​ലെ തീ അണച്ചു. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​യും ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യി​ട്ടുണ്ട്.

An incident of fire between Rabindra Sadan and Maidan around 5pm. The fire put off by our staff through water from fire hydrants. West Bengal fire service & Kolkata Police disaster management group are attending. All passengers have been safely evacuated by 6pm. Pl do not panic.

— METRO RAIL KOLKATA (@metrorailwaykol) December 27, 2018