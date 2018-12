വീഡിയോ -ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ യില്‍ തീപിടുത്തം

അഹമ്മദാബാദ് : ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ യുടെ അഹമ്മദാബാദ് കേന്ദ്രത്തില്‍ തീപിടുത്തം. ആളപായമില്ല. സ്‌റ്റേഷനറി സ്റ്റോറൂമില്‍ നിന്നാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനിടയായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

#WATCH: Fire broke out due to short circuit in the machinery department at Ahmedabad's Space Applications Centre. 20 fire tenders & 10 ambulances at the spot, 1 CISF personnel injured. pic.twitter.com/rROWwQl4vL

— ANI (@ANI) May 3, 2018