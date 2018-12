പൂന്തോട്ടത്തില്‍ കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയില്‍

വാഷിങ്ടണ്‍: സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളുടെ മൃതശരീരം പൂന്തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. മേരി ക്രോക്കര്‍ (14) സഹോദരന്‍ എല്‍വിന്‍ ക്രോക്കര്‍ ജൂനിയര്‍ (16) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടമാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിനോട് ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ പിതാവായ എല്‍വിന്‍ ക്രോക്കര്‍ (49) നെ പോലീ സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

#BREAKING overnight: two teens reported missing on Friday are found in an empty field on the far south side of #Chicago. Family identifies high schooler Raysuan Turner as one of the victims. #chicagoIL #chicagocrime #chicrime @cbschicago @Chicago_Police pic.twitter.com/I06qxTSSlH

— LAUREN VICTORY (@LaurenVictory) August 20, 2018