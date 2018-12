ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ച് ഒരു ക്യാച്ച് : വീഡിയോ കാണാം

സിഡ്‌നി: ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ച് ഒരു ക്യാച്ച്. വനിതാ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ സിഡ്‌നി സിക്‌സര്‍ താരം ലോറന്‍ സ്മിത്ത് എടുത്ത ക്യാച്ച് വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ബാറ്റ്‌സ്മാനായ മാറ്റിലാന്‍ ബ്രൗണ്‍ അടിച്ച പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വിഡിയോയിൽ കാണാനാകുന്നത്.

വീഡിയോ ചുവടെ

Lauren Smith leaps aaanndd TAKES IT! Big contender for catch of the season from @laurenn 👏😱 @CommBank | #WBBL04 pic.twitter.com/CsHHC52wIB

— Rebel Women's Big Bash League (@WBBL) December 27, 2018