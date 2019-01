View this post on Instagram

#شرطة_أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل #الضباب و عدم الإنشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق . #AbuDhabiPolice urges drivers to be cautious due to low visibility during #fog formation And for your saftey and for the safety of others on the road, please do not be distracted by taking any videos or using your phone.