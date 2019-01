തിരുവനന്തപുരം•കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ ധരിപ്പിച്ചതായി ഗവര്‍ണര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Briefed Hon'ble Union Home Minister @HMOIndia Shri. Rajnath Singh about the law and order situation in Kerala in the last two days #kerala

— Kerala Governor (@KeralaGovernor) January 5, 2019