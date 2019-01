സിഡ്‌നി : ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മണ്ണില്‍ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ നിറവിലാണ് വിരാട് കൊഹ്‌ലിയും സംഘവും. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടിലും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് പിന്തുണയര്‍പ്പിച്ചെത്തിയവരാണ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ ഭാരത് ആര്‍മി. ഒടുവില്‍ വിജയ കീരീടം നേടി മടങ്ങുമ്പോഴും ആരാധകര്‍ കൂട്ടമായി ഹോട്ടലിന് മുന്നിലെത്തി ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി.

ഈ സംഘത്തോടൊപ്പം കൂടി, നൃത്തം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ കൊഹ്ലിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിസിസിഐ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത്. മേരി ദേശ് കി ധര്‍ത്തി എന്ന ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിനാണ് താരവും ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം ചുവട് വെച്ചത്. വീഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

Get those feet tapping. The Bharat Army gave the team a welcome in their own style – and needless to say, #TeamIndia joined in 😁😁 – – @28anand gets us visuals straight from the hotel 👌👌

Watch the full video here —-> https://t.co/a0vlmo5Gmg pic.twitter.com/N8likfSmDN

— BCCI (@BCCI) January 7, 2019