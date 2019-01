രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുതയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ദുബായ് : രാജ്യത്ത് കടുത്ത അസഹിഷ്ണതയുടെ കാലമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുകയാണെന്നും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അധികാരത്തലേറിയതിന് ശേഷം രാജ്യത്തെ ഇതിന്‍റെയൊക്കെ പിടിയില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന വിഷയത്തിലൂന്നി ദുബായില്‍ പ്രവാസികളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

ബിജെപി മുക്ത ഭാരതമല്ല ഒരുമയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാഹുല്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ യുഎഇ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ദുബായിലെ അന്തര്‍ദ്ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് മെെതാനിയില്‍ 25000 ത്തോളം വരുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രകടന പത്രികയില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസംഗവേളയില്‍ പറഞ്ഞു.

This evening I had an excellent meeting with the Vice President & Prime Minister of UAE, @HHShkMohd, the architect of modern Dubai. The bonds between India & the UAE have stood the test of time. I am committed to helping build an even stronger relationship between our countries. pic.twitter.com/RsvCGSM521

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 11, 2019