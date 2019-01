ബ്രിസ്‌ബേന്‍ :ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ സാഹസികമായി ക്യാച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരാധകന്‍റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആകുന്നു. ബിഗ് ബാഷ് ടി20 ലീഗിൽ ഏമെല്‍ബണ്‍ റെനഗേഡ്‌സും ബ്രിസ്ബേന്‍ ഹീറ്റ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്.

What's better?

The @lynny50 six or the attempt at the crowd catch 😂😂#BBL08 pic.twitter.com/JvpBERPW7R

— #7Cricket (@7Cricket) January 13, 2019