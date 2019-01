പ​നാ​ജി: മു​ൻ ര​ഞ്ജി ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം കു​ഴ​ഞ്ഞ് വീ​ണു​മ​രി​ച്ചു.മു​ൻ ഗോ​വ ​രഞ്ജി​താ​രം രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​ഡ്ഗെ​യാ​ണ് (46) മൈ​താ​ന​ത്ത് കു​ഴ​ഞ്ഞ് വീ​ണു​മ​രി​ച്ചത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മ​ർ​ഗോ​വ​യി​ൽ പ്ര​ദാ​ശി​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നി​ടെയായിരുന്നു സംഭവം. നോ​ൺ​സ്ട്രേ​ക്കേ​ഴ്സ് എ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജേ​ഷ് കുഴഞ്ഞു വീണു. ഉടൻ തന്നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

Goa Ranji Trophy cricketer Rajesh Ghodge suffered a heart attack and passed away during a local tournament at Rajendra Prasad Stadium in Margao at around 3 pm today. He was 47. pic.twitter.com/EDTxc27moK

— ANI (@ANI) January 13, 2019