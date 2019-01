കോഫി വിത് കരണ്‍ ജോഹര്‍ എന്ന ചാറ്റ് ഷോയ്ക്കിടെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ഹര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും കെ.എല്‍.രാഹുലും നടത്തിയ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ വിമർശനവുമായി മുംബൈ പൊലീസും രംഗത്ത്. എങ്ങിനെ ഒരു മികച്ച കളിക്കാരനാകാം ? ഫീല്‍ഡില്‍ പരമാവധി റണ്‍സ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്യുക. ഫീല്‍ഡിന് പുറത്ത് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ ബഹുമാനവും നല്‍കുക എന്നെഴുതിയ ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് താരങ്ങളെ പോലീസ് വിമർശിക്കുന്നത്. ജെന്‍ഡില്‍മാന്‍, എല്ലായ്‌പ്പോഴും ജെന്‍ഡില്‍മാന്‍ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും മുംബൈ പോലീസ് പറയുന്നു.

A ‘Gentleman’ is a Gentleman, always and everywhere. pic.twitter.com/oANwZH2WwY

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 14, 2019