സിഡ്‌നി : ട്വിറ്ററിലൂടെ ഭാര്യ അനുഷ്ക ശര്‍മ്മയുമായുളള ചിത്രം പങ്ക് വെച്ച ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് നായകന്‍ വിരാട് കോഹ് ലിക്ക് ആരാധകരുടെ വിമര്‍ശനം, പരിശീലനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും നാളെ എങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച്‌ കളിച്ച്‌ ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് ചിതത്രത്തിനോടുളള ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം. ഭാര്യക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയല്ല പെര്‍ത്തിലെ സെഞ്ച്വറി പോലൊരു ഫോട്ടായാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ എകദിന മത്സരം ഇന്ത്യ തോറ്റിരുന്നു.

Bro please play well atleast in 2nd odi, u r not consistent after ur century in perth-17,81,0,28,3 this is not d VK we seen

— Pradeep Vijay (@Pradeep95572466) January 13, 2019