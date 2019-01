വൈറലായി ഒരു പിറന്നാളാഘോഷം : കാരണമറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക

ലക്നൗ : ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളുടെ പിറന്നാളാഘോഷം വൈറലാകുന്നു. നടുറോഡില്‍ വച്ച് കേക്ക് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുന്ന ഇവരുടെ ആഘോഷ വീഡിയോ ആണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നത്.

Cutting cake using knife is such a cliched thing. In this video, a youth is seen taking repeated shots at the cake to 'cut' it while others cheer him. The incident is said to have happened in Meerut. pic.twitter.com/DE7yzmOF2V

— Piyush Rai | ‏‎پیوش رائے (@Benarasiyaa) January 12, 2019