യുഎഇയില്‍ തീപിടുത്തം

View this post on Instagram

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين ، دون أن يسفر عن إصابات بشرية تذكر . تلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 11:00 ليلاً ، يفيد باحتراق مستودع ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث ، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 80 شخص وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة. وقال سعادة المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين أن فرق الاطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجيل أي اصابات بشرية وأن فرق الاطفاء تعاملة مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية مؤكداً أن انجاز المهمة ناتج عن تعاون مع شرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبلدية أم القيوين . اشرف على الحادث الرائد عبدالله صالح الفلاحي رئيس قسم المراكز والنقيب يوسف عبدالرحمن مدير مركز المدينه والنقيب راشد جاسم ضابط مركز الابرق .