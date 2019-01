ന്യൂഡല്‍ഹി : ബിജെപി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായെ എച്ച്1എന്‍1 ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിലാണ് അമിത് ഷായെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമിത് ഷാ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്ത് വിട്ടത്.

‘എനിക്ക് എച്ച1എന്‍1 ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.അതിന്റെ വിഷമതകള്‍ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും നിങ്ങളേവരുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനകളോടെയും എനിക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ച് വരാന്‍ കഴിയും’ അമിത് ഷാ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. അമിത് ഷായോട് സംസാരിച്ചുവെന്ന് അഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

Spoke to @AmitShah ji who is undergoing treatment for Swine Flu at AIIMS and inquired about his health. I pray for his speedy recovery.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 16, 2019