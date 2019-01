അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രിയായ ചെന്‍ എന്ന യുവതിക്കാണ് അപൂര്‍വരോഗം പിടിപെട്ടത്. ഒ​രു പു​രു​ഷ​ന്‍റെ​യും ശ​ബ്ദം കേ​ള്‍​ക്കാ​ന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് രോഗം. റി​വേ​ഴ്സ് സ്ലോ​പ് ഹി​യ​റിം​ഗ് എ​ന്ന അസുഖമാണ് യുവതിക്കെന്ന് കു​റേ സ​മ​യ​ത്തെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍​ക്ക് ശേ​ഷം ഡോ​ക്ട​ര്‍മാര്‍ കണ്ടെത്തി.

പി​ച്ച്‌ കു​റ​ഞ്ഞ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ള്‍​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. പു​രു​ഷ​ന്‍​മാ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന് പൊ​തു​വെ പി​ച്ച്‌ കു​റ​വാ​ണ്. ഇ​താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദം കേള്‍​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​രാ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ള്‍​ക്ക് പി​ച്ച്‌ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ ഉ​ച്ച​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​രാ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള​വ​ര്‍​ക്ക് കേ​ള്‍​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രും.

A woman has been diagnosed with a type of hearing loss which means she can't hear the voices of men – only women https://t.co/H01xvn6yAI

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 10, 2019