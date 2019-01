10 ഇയര്‍ ചാലഞ്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡ്യയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. സാധാരണക്കാരുള്‍പ്പെടെ സിനിമാ താരങ്ങള്‍ വരെ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട്.

സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ രജനീകാന്തിനായി മകള്‍ സൗന്ദര്യ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ‘ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുന്തോറും എന്റെ അച്ഛന്‍ കൂടുതല്‍ ചെറുപ്പമായി വരികയാണ്’ എന്ന് രജനീകാന്തിന്റെ മൂന്ന് ഫോട്ടോകള്‍ പങ്കുവെച്ച് സൌന്ദര്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബാഷ, കബാലി, പേട്ട എന്നീ സിനിമകളിലെ ഫോട്ടോകളാണ് സൌന്ദര്യ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിനിടെ പേട്ട പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് രജനീകാന്ത്. പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടമായതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും സംവിധായകന്‍ കാര്‍ത്തിക സുബ്ബരാജിനാണെന്നുമായിരുന്നു രജനിയുടെ പ്രതികരിച്ചത്.

#10yearsChallenge or more !!!! Bring it on !!! Younger with every year !!! #MyDaddyStrongest !!!!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/dxdXnZ9pjn

