മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിൽ എട്ടാം കിരീടം തേടിയിറങ്ങിയ അമേരിക്കയുടെ സെറീന വില്ല്യംസിനു തോൽവിയോടെ മടക്കം. ഏഴാം സീഡ് ചെക് റിപ്പബ്ലിക് താരം കരോലിന പ്ലിസ്കോവയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സെറീനയെ തോൽപ്പിച്ചത്.

💪💪💪 She's done it!@KaPliskova saves four match points en route to a 6-4 4-6 7-5 victory over #Serena Williams. She's into the final 4!#GameSetMatch #AusOpen pic.twitter.com/txzmOmDggc

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019