നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഞാൻ പോരാടും പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പില്ല : രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഭുവനേശ്വർ: നരേന്ദ്രമോദി ഇനി ഒരു തവണ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാതിരിക്കാൻ ‌ഞാൻ പോരാടും. പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഒഡിഷയിൽ ഭുവനേശ്വർ ഡയലോഗ്’ എന്ന സംവാദപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Rahul Gandhi in Odisha: I realise he (PM Modi) disagrees with me & I disagree with him, and I will fight him and I will try and make sure that he is not the prime minister but I don't hate him. I give him the right to have his opinion. pic.twitter.com/OS4Hw28mtn

— ANI (@ANI) January 25, 2019