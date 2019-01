ഭൂ​വ​നേ​ശ്വ​ര്‍: ഒഡിഷയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിക്കിടെ കാ​ല്‍​തെ​റ്റി വീ​ണ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​നെ ഓടിയെത്തി എ​ഴു​ന്നേ​ല്‍​പ്പി​ച്ച്‌ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഭുവനേശ്വര്‍ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കൂടി. അതിനിടെ ഒരു ക്യാമറാമാന്‍ വശത്തെ പടിക്കെട്ടിലൂടെ നിലത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​ച്ചു​യ​ര്‍​ത്താ​യി പോ​ലീ​സു​കാ​രും മ​റ്റു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​രും ഓ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ രാ​ഹു​ലും ഒ​പ്പം ഓ​ടി കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ര്‍​ത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെത്തിയതോടെ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

#WATCH Congress President Rahul Gandhi checks on a photographer who tripped and fell at Bhubaneswar Airport, Odisha. pic.twitter.com/EusYlzlRDn

— ANI (@ANI) January 25, 2019