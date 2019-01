അഹമ്മദാബാദ്: പട്ടേല്‍ സംവരണ പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് ഹാര്‍ദിക് പട്ടേല്‍ വിവാഹിതനായി. ബാല്യകാലസഖിയായ കിഞ്ചല്‍ പരീഖാണ് വധു. ഗുജറാത്തിലെ സുരേന്ദ്രനഗര്‍ ജില്ലയിലെ ദിഗ്‌സര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ അമ്ബലത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം.

Gujarat: Visuals from Digsar Village in Muli taluka of Surendranagar district where Patidar leader Hardik Patel will tie the knot today with Kinjal Parikh. pic.twitter.com/BF1ib0uJfR

— ANI (@ANI) January 27, 2019