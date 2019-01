നാഗപ്പൂര്‍: റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഘത്തിന് വീദ്യാലയത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഡാന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെ നോട്ടുകള്‍ ഏറിഞ്ഞതിന് പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിലിനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. സ്കൂളിന് സമീപം ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം പരിപാടി കാണാനായെത്തിയതായിരുന്നു.

നാഗ്പൂരിലെ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പ്രമോദ് വാല്‍ക്കേന എന്ന ആളെയാണ് സസ്പെന്‍റ് ചെയ്തത്.

സില പരിഷദ് സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് നേരെയാണ് ഇയാള്‍ കറന്‍സികള്‍ വര്‍ഷിച്ചത്. പരിപാടി കാണാനെത്തിയവര്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ഈ പ്രവൃത്തി വീഡിയോയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചതോടെ സംഭവം വിവാദത്തിലായി. തുടര്‍ന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി.

കുട്ടികളുടെ നൃത്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിലര്‍ പണം പിരിച്ച്‌ നല്‍കി തന്നോട് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി സ്റ്റേജില്‍ കയറി കുട്ടികള്‍ക്ക് പണം കൊടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താന്‍ സ്റ്റേജില്‍ കയറിയതെന്നാണ് സസ്പെന്‍ഷനിലായ പോലീസുകാകരന്‍ പറയുന്നത്.

#WATCH Police constable showers cash on students during Republic Day function at a government school in Nagpur district's Nand. The police constable was suspended following the incident. (26 January) #Maharashtra pic.twitter.com/nyTZeRCznO

— ANI (@ANI) January 29, 2019