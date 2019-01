രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വന്ന് കണ്ടത് രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന ആരോപണവുമായി മനോഹർ പരീക്കർ

പനാജി: ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന തന്നെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വന്ന് കണ്ടത് രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന ആരോപണവുമായി ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ മനോഹര്‍ പരീക്ക‌ര്‍. രാഹുലിന് അയച്ച തുറന്ന കത്തിലാണ് പരീക്കർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സുഖമില്ലാത്ത എന്നെ കാണാനെത്തിയതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും പരീക്കർ പറയുകയുണ്ടായി.

ആകെ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് താങ്കള്‍ എനിക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചത്. ഇതിനിടെ റഫാലെന്നോ, ജെറ്റ് വിമാനമെന്നോ ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മള്‍ തമ്മില്‍ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും എന്നെ കാണാനെത്തിയത് താങ്കള്‍ രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. താങ്കളില്‍ നിന്ന് ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. തീര്‍ത്തും വ്യക്തിപരമായ ഒരു സന്ദര്‍ശനത്തെ ഇത്തരം ചെറിയ രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിന് വേണ്ടി താങ്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥിതിക്ക് താങ്കള്‍ എന്നെ കാണാനെത്തിയതിന്‍റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ഞാന്‍ സംശയിക്കുന്നുവെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Goa CM Manohar Parrikar writes to Congress President Rahul Gandhi, writes “I feel let down that you have used this visit for your petty political gains. In the 5 minutes you spent with me, neither did you mention anything about Rafale, now did we discuss anything related to it.’ pic.twitter.com/HbUX6yiDk3

