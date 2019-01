രാജസ്ഥാനിലെ രാംഗര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയേകി കോണ്‍ഗ്രസിന് വമ്പന്‍ ജയം. മണ്ഡലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന സാഫിയ സുബൈര്‍ 12,000ത്തിലധികം വോട്ടുകള്‍ക്ക് വിജയിച്ചു. ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന രാംഗറില്‍ വിജയക്കൊടി നാട്ടിയതോടെ നിലവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരുടെ എണ്ണം 100 ആയി.ഈ മാസം 28 നായിരുന്നു രണ്ടിടങ്ങളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.

Rajasthan CM Ashok Gehlot on #RamgarhByPoll result: I'm happy that people took a well meditated step. They've taken right decision. I thank them&express my gratitude. They've given a message at a time when it was much needed. It'll encourage the party ahead of Lok Sabha election. pic.twitter.com/TrZyJOOFvQ

— ANI (@ANI) January 31, 2019