കാടിറങ്ങി നാടുകാണാന്‍ വന്നതാണ് ആന… പക്ഷെ നാട്ടില്‍ മനുഷ്യര്‍ ഇത്രവലിയൊരു കെണി ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ആ പാവം കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കനാലില്‍ വീണ ഒരു കാട്ടാനയെ രക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോയാണിപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്. സംഭവം ശ്രീലങ്കയിലാണ്. നാട്ടിലെത്തിയ ആന ചെന്നു വീണതാകട്ടെ ഒരു കനാലിലും… കനാലില്‍ നിന്നും കരകയറാന്‍ ആവുന്ന ശ്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ആ പാവത്തിന് ഒടുവില്‍ അടിയറവു പറയേണ്ടി വന്നു. പരിഭ്രാന്തിയിലായ ആന കനാലിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീന്തി… ചിന്നം വിളിച്ചു. ആകെ ബഹളമായി. ഒടുവില്‍ ആനയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ചില മനുഷ്യ സ്‌നേഹികള്‍ എത്തി. രക്ഷിക്കാന്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നത് ചര്‍ച്ചയായി. ഉപായങ്ങള്‍ പലതായി. ആന പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ ആനയെ കനാലില്‍ നിന്നും കരകയറ്റാന്‍ കണ്ടുപിടിച്ച മാര്‍ഗമാണ് ഏറെ രസകരം. വലിയൊരു വടത്തില്‍ ടയറുകള്‍ കെട്ടി ആനയ്ക്ക് ചവുട്ടിക്കയറാന്‍ പാകത്തില്‍ കനാലിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താണ് അതിനെ രക്ഷപെടുത്തുന്നത്. കരയിലെത്തിയ പാടെ ആന ഓടിപ്പോകുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

When this elephant got trapped in a canal, it seemed impossible to save him — until these strangers got creative 🐘💪💪 pic.twitter.com/c44XGuU97J

— The Dodo (@dodo) January 24, 2019