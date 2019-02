ദുബായ് : എമിറേറ്റ്സ് പങ്ക് വെച്ച ദുബായ് അന്തര്‍ദ്ദേശീയ വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെ പഴയകാല ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ലഭിച്ചത് വലിയ പ്രതികരണം. എമിറേറ്റ്സ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് 1960 കാലഘട്ടത്തിലെ വിമാന്തതാവളത്തിന്‍റെ ചിത്രം പങ്ക് വെച്ചത്.

1960 കളില്‍ വെറും ആയിരത്തില്‍ പരം യാത്രികര്‍ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വാനത്ത് 2018 ല്‍ 90 ദശലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് ആതിഥ്യം നല്‍കി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമായി മാറിയതായും ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

From a few thousand passengers in 1960, our hub Dubai International welcomed nearly 90 million passengers in 2018, retaining its title as the world's busiest international airport for the fifth consecutive year. #ThrowbackThursday pic.twitter.com/zFNYwQ7H4g

