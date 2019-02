കയ്യടി നേടി ഗംഭീര്‍; തെരുവില്‍ യാജിച്ച സൈനികന് കൈനിറയെ സഹായം

ഡല്‍ഹിയിലെ തെരുവോരങ്ങളില്‍ സഹായത്തിനായി യാജിച്ചു നടന്നിരുന്ന മുന്‍ സൈനികന് കൈത്താങ്ങായി ക്രിക്കറ്റ് താരം ഗൗതം ഗംഭീര്‍. പീതാംബരന്‍ എന്ന മുന്‍ പട്ടാളക്കാരനാണ് ഗംഭീര്‍ സഹായഹസ്തം നീട്ടിയത്. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് അവശനിലയിലായ പീതാംബരന്‍ കഴുത്തില്‍ ഒരു പ്ലക്കാര്‍ഡും തൂക്കിയാണ് യാചിക്കാനിറങ്ങിയരുന്നത്. ട്വിറ്റലിലൂടെയാണ് ഗംഭീര്‍ ഇക്കാര്യം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയത്.

ദില്ലിയിലെ കോനൗട്ട് പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് പീതാംബരനെ ഗംഭീര്‍ ആദ്യം കണ്ടത്. ഊന്നുവടിയും പിടിച്ച് കൈയ്യില്‍ ഒരു പ്ലക്കാര്‍ഡുമായി തെരുവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പീതാംബരനെ ആരും ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കും. ”എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത് എനിക്കൊരു അപകടം സംഭവിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് പണം ആവശ്യമാണ്, സഹായിക്കണം” എന്നാണ് പ്ലക്കാര്‍ഡില്‍ എഴുതിയിരുന്നത്. പട്ടാളത്തില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി കഴുത്തില്‍ ഒരു തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1965മുതല്‍ 1971 വരെ ഏഴ് വര്‍ഷം പീതാംബരന്‍ സൈനികനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1967ലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ യുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Thanks @adgpi for explaining in detail how they have taken care of Mr Peethabaran. From his hip replacement surgery to a monthly grant from Rajya Sainik Board, they have assisted him like their own. Grateful. Thanks @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/SVG8w1FMjM

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) February 2, 2019