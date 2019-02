കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെ ചങ്കൂറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെ ചങ്കൂറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്. ബിജെപിയിൽ കുറച്ച് ധൈര്യമുള്ളത് നിതിൻ ഗഡ്കരിക്കാണെന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റഫാല്‍ ഇടപാട്, കര്‍ഷക പ്രതിഷേധങ്ങള്‍, വിവിധ ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഗഡ്‌കരി പ്രതികരിക്കണമെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ ആവശ്യം. കുടുംബം പോറ്റാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനുമാകില്ലെന്ന നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയും ട്വീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Gadkari Ji, compliments! You are the only one in the BJP with some guts. Please also comment on:

1. The #RafaleScam & Anil Ambani

2. Farmers’ Distress

3. Destruction of Institutionshttps://t.co/x8BDj1Zloa

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 4, 2019