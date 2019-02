ഐ ലീഗ് : വീണ്ടും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി

ശ്രീനഗർ : വീണ്ടും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി. റിയല്‍ കശ്‌മീർ എതിരില്ലാതെ ഒരു ഗോളിനാണ് കേരളത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ പകുതിയിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഗോൾ നേടിയില്ല.ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ കളി മാറി.

.@realkashmirfc hog limelight as they become I-League table toppers after defeating @GokulamKeralaFC 1-0 at Srinagar.#RKFCGKFC #HeroILeague #ILeagueIConquer pic.twitter.com/4DnByeBOGh

— Hero I-League (@ILeagueOfficial) February 6, 2019