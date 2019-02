ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ 20-20 : ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തോൽവി

ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ 20-20 പാരമ്പരയിൽ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. 80 റണ്‍സിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പരാജയം. കിവീസ് ഉയർത്തിയ 220 റൺസ്‌ വിജയ ലക്‌ഷ്യം മറികടക്കനായില്ല. 19.2 ഓവറില്‍ 139 റണ്‍സിന് പുറത്തായി. എംഎസ് ധോണിയുടെ(39 റൺസ്) ബാറ്റിംഗ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്താൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചു.

New Zealand win by 80 runs. Go 1-0 up in the three match T20I series.#NZvIND pic.twitter.com/RDet7K7uqb

— BCCI (@BCCI) February 6, 2019