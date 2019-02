തന്റെ മുത്തശ്ശിയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അപേക്ഷ; യുഎഇ ഭരണാധികാരി ചെയ്തത്

View this post on Instagram

أحدى الطالبات تقول ل #محمد_بن_زايد اثناء زيارته ل #جامعة_الإمارات : جدتها ودها تسلم عليك فيرد عليها #بوخالد ويقول : اتصلي عليها وبسلم عليها ❤️ @mohamedbinzayed