രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൗതുകമുണര്‍ത്തിയതും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവുമായ പാമ്ബന്‍ പാലം ഓര്‍മ്മയാകുന്നു.104 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള പാലത്തിന് പകരം പുത്തന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മൂവിങ് ബ്രിഡ്ജാണ് നിര്‍മ്മിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിന്റെ മാതൃക റെയില്‍വെ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പുറത്തു വിട്ടു.പുതിയ പാലത്തില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലിഫ്റ്റിങ് സൗകര്യവുമുണ്ടാകും. ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ്.

Ever seen a moving bridge? The Pamban Sea-Bridge that connects Rameshwaram with mainland India will soon have vertical lift span technology to allow the cross-navigation of vessels pic.twitter.com/Z2W8vruokG

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 28, 2018