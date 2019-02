‘ഗോ ബാക്ക് മോദി’ വിളിക്കാരെ, നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി : പ്രതിഷേധക്കാരെ ട്രോളി പ്രധാനമന്ത്രി

ഹൈദരാബാദ് : തനിക്ക് നേരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉയരുന്ന ‘ഗോ ബാക്ക് മോദി’ വിളികളെ കലക്കന്‍ ഒരു ഡയലോഗ് കൊണ്ട് ട്രോളി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആന്ധ്രപ്രദേശ് സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പൊതുയോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മോദിയുടെ കലക്കന്‍ മറുപടി.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലും മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തെലുഗ്‌ദേശം പാര്‍ട്ടി അനുയായികള്‍ ‘ഗോ ബാക്ക് മോദി’ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ അധ്യാപകര്‍ നമ്മെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കും എന്നിട് തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കാന്‍ ‘ഗോ ബാക്ക്’ എന്ന് പറയും, ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തെലുഗ്‌ദേശം പ്രവര്‍ത്തകരോട് താന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവര് എന്നോട് തിരിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ പോയി പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയില്‍ വീണ്ടും ഇരിക്കുവെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ,ഇന്ത്യന്‍ ജനതയില്‍ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അവര്‍ ടി.ഡി.പിയുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി മോദിയെ വീണ്ടും ദല്‍ഹിയില്‍ അധികാരത്തിലേറ്റും’-മോദി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറുത്തദിനമാണ് മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനമെന്ന് പാര്‍ട്ടിനേതാക്കളുമായുള്ള ടെലികോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞിരുന്നു. കറുത്ത ഷര്‍ട്ടുകളണിഞ്ഞ് ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മോദിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്. അസാമിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും സമാന രീതിയില്‍ ‘ഗോ ബാക്ക്’ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ മോദിക്ക് നേരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

Watch the epic response of PM Shri @narendramodi to TDP’s “Go Back Modi” posters and banners in Andhra Pradesh. #SouthIndiaForNaMo pic.twitter.com/T5qGRcjJDE

— BJP (@BJP4India) February 10, 2019