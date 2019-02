ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ച് സലാഹ്; പുതിയ ലുക്ക് വൈറലാകുന്നു

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ലിവര്‍പൂളിന്റെ പോരാളിയായ മുഹമ്മദ് സലാഹിന്റെ കുതിപ്പ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.17 ഗോളുകളുമായി ലീഗിലെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍ കൂടിയാണ് താരമിപ്പോള്‍.എന്നാലിപ്പോള്‍ സൈബര്‍ ലോകത്ത് സലാഹ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത് മേല്‍പറഞ്ഞ നേട്ടങ്ങളിലല്ല.ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണിതിന് പിന്നില്‍.

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Feb 10, 2019 at 2:02am PST

View this post on Instagram

മറ്റൊന്നുമല്ല, താടിയും മീശയുമൊക്കെ വടിച്ച് ക്ലീന്‍ഷേവിലുള്ള സ്വന്തം ഫോട്ടോയാണ് താരം പോസ്റ്റ്‌ചെയ്തത്. ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ലുക്കില്‍ സലാഹിനെ കണ്ടപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കും വിശ്വസിക്കാനായില്ല. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചിത്രം വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

i’m convinced he’s some other guy, like an alter ego

— Posh (@PoshJarry) February 10, 2019